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Более 600 млн грн на судмедэкспертизу: как Украина ускорит идентификацию погибших

на щите
На идентификацию погибших и судмедэкспертизу выделят более 600 млн. грн. / Координационный штаб по обращению с военнопленными

Кабинет министров утвердил единый порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено более 600 млн. грн. на усиление судебно-медицинской экспертизы.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

В Украине вводятся единые правила идентификации погибших военных и гражданских. Правительство утвердило порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся установлением личностей погибших. Это должно унифицировать процедуры, сократить задержки и повысить точность исследований.

Теперь все региональные команды будут работать по общим стандартам. В частности, документ определяет единые требования к:

  • проведение осмотров тел;
  • судебно-медицинских исследований;
  • отбора биологических образцов;
  • оформление и документирование результатов;
  • кодирование материалов для учета и последующей идентификации.

Введение единой системы кодирования должно обеспечить надлежащий учет информации и предотвратить потерю данных, необходимых для установления личности погибшего.

Правительство унифицировало процедуры идентификации погибших

Как отмечается в сообщении правительства, новый порядок должен устранить излишние задержки, улучшить качество исследований и наладить взаимодействие между региональными командами на всех этапах работы.

К подготовке изменений приняли участие Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и Офис президента.

Унификация процедур особенно важна для случаев, когда идентификация требует комплексных исследований и взаимодействия нескольких учреждений.

На судебно-медицинскую экспертизу предусмотрено более 600 млн грн

Отдельным направлением реформы станет усиление материально-технической базы судебно-медицинской экспертизы.

В проекте государственного бюджета на 2027 год на эти нужды заложили более 600 млн. грн. Средства, в частности, планируют направить на закупку оборудования для региональных бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ожидается, что это позволит повысить возможность учреждений проводить необходимые исследования и ускорить процесс установления личностей погибших.

Правительство отмечает, что главная цель перемен – обеспечить семьям возможность быстрее получать достоверную информацию о судьбе близких и достойно проститься с ними.

Напомним, в этом году в Украине планируется повысить зарплаты работникам системы судебно-медицинской экспертизы, которые работают с репатриированными телами погибших.

Автор:
Ольга Опенько

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