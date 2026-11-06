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Более 600 млн грн на судмедэкспертизу: как Украина ускорит идентификацию погибших
Кабинет министров утвердил единый порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено более 600 млн. грн. на усиление судебно-медицинской экспертизы.
Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.
В Украине вводятся единые правила идентификации погибших военных и гражданских. Правительство утвердило порядок работы межведомственных региональных команд, занимающихся установлением личностей погибших. Это должно унифицировать процедуры, сократить задержки и повысить точность исследований.
Теперь все региональные команды будут работать по общим стандартам. В частности, документ определяет единые требования к:
- проведение осмотров тел;
- судебно-медицинских исследований;
- отбора биологических образцов;
- оформление и документирование результатов;
- кодирование материалов для учета и последующей идентификации.
Введение единой системы кодирования должно обеспечить надлежащий учет информации и предотвратить потерю данных, необходимых для установления личности погибшего.
Правительство унифицировало процедуры идентификации погибших
Как отмечается в сообщении правительства, новый порядок должен устранить излишние задержки, улучшить качество исследований и наладить взаимодействие между региональными командами на всех этапах работы.
К подготовке изменений приняли участие Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и Офис президента.
Унификация процедур особенно важна для случаев, когда идентификация требует комплексных исследований и взаимодействия нескольких учреждений.
На судебно-медицинскую экспертизу предусмотрено более 600 млн грн
Отдельным направлением реформы станет усиление материально-технической базы судебно-медицинской экспертизы.
В проекте государственного бюджета на 2027 год на эти нужды заложили более 600 млн. грн. Средства, в частности, планируют направить на закупку оборудования для региональных бюро судебно-медицинской экспертизы.
Ожидается, что это позволит повысить возможность учреждений проводить необходимые исследования и ускорить процесс установления личностей погибших.
Правительство отмечает, что главная цель перемен – обеспечить семьям возможность быстрее получать достоверную информацию о судьбе близких и достойно проститься с ними.
Напомним, в этом году в Украине планируется повысить зарплаты работникам системы судебно-медицинской экспертизы, которые работают с репатриированными телами погибших.