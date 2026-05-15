В Украине поднимут зарплаты специалистам, работающим с телами погибших
В этом году в Украине планируется повысить зарплаты работникам системы судебно-медицинской экспертизы, которые работают с репатриированными телами погибших.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
О выплатах работникам судмедэкспертизы
По его словам, увеличение выплат планируется реализовать уже в 2026 году, а для отдельных работников - еще до конца текущего года.
Во время часа вопросов правительству в парламенте министр сообщил, что Минздрав будет готовить соответствующие бюджетные предложения для приведения уровня оплаты труда в соответствие с действующим законодательством о судебных экспертизах.
В то же время Ляшко отметил, что начавшаяся ранее реформа системы судебно-медицинской экспертизы не учитывала вызовов полномасштабной войны и существенного роста нагрузки на работников отрасли.
По словам министра, в сотрудничестве с Министерством финансов в 2025 году уже удалось повысить зарплаты части работников системы. Однако нынешняя нагрузка, связанная с работой с репатриированными телами погибших, значительно превышает возможности создававшейся системы для работы в мирное время.
В Минздраве также отметили, что вместе с Министерством внутренних дел продолжают работать над усовершенствованием системы судебно-медицинской экспертизы, однако полностью решить накопившиеся проблемы быстро невозможно.
Напомним, в Украине из-за войны и массового выезда молодых кадров за границу работодатели все чаще нанимают людей старшего возраста. Кроме дефицита специалистов на рынке, на ситуацию влияют и низкие выплаты, заставляющие пенсионеров искать дополнительный заработок для выживания.