В Україні піднімуть зарплати фахівцям, які працюють із тілами загиблих

Цього року в Україні планують підвищити зарплати працівникам системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Про виплати працівникам судмедекспертизи

За його словами, збільшення виплат планують реалізувати вже у 2026 році, а для окремих працівників - ще до кінця поточного року.

Під час години запитань до уряду у парламенті міністр повідомив, що МОЗ готуватиме відповідні бюджетні пропозиції для приведення рівня оплати праці у відповідність до чинного законодавства про судові експертизи.

Водночас Ляшко наголосив, що реформа системи судово-медичної експертизи, яка розпочалася раніше, не враховувала викликів повномасштабної війни та суттєвого зростання навантаження на працівників галузі.

За словами міністра, у співпраці з Міністерством фінансів у 2025 році вже вдалося підвищити зарплати частині працівників системи. Однак нинішнє навантаження, пов’язане з роботою з репатрійованими тілами загиблих, значно перевищує можливості системи, яка створювалася для роботи в мирний час.

У МОЗ також зазначили, що разом із Міністерством внутрішніх справ продовжують працювати над удосконаленням системи судово-медичної експертизи, однак повністю вирішити накопичені проблеми швидко неможливо.

Нагадаємо, в Україні через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.