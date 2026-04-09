Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,94

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні на ринку праці зріс попит на пенсіонерів: які основні причини

пенсіонери
Нестача молодих кадрів змушує бізнес наймати пенсіонерів / Depositphotos

Через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі "Укрінформу" заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За його словами, хоча офіційно вік виходу на пенсію не змінювали, жорсткі вимоги до страхового стажу змушують багатьох працювати до 63 або 65 років.

За відсутності 33 років стажу у 60-річному віці людина автоматично залишається на ринку праці довше, щоб отримати право на виплати. 

Цимбалюк додав, що така тенденція відповідає міжнародній практиці, де люди часто працюють після 60 років.

Проте, в Україні це здебільшого вимушений крок через низький рівень пенсій. За оцінками, мінімальну пенсію – близько 2600 грн – отримують до 2 млн українців, що фактично змушує їх шукати додатковий заробіток.

Дефіцит кадрів на тлі війни

За словами нардепа, істотно впливає на ринок праці війна. Частина працездатного населення мобілізована, інші виїхали за кордон або тимчасово не працюють.

У результаті роботодавці стикаються з нестачею кадрів і змушені залучати людей старшого віку.

"Сьогодні центри зайнятості мають більше пропозицій, ніж попиту… роботодавці повертаються до пенсіонерів, які за станом здоров’я хочуть ще працювати", – зауважив Цимбалюк.

Він навів дані, що кількість працюючих пенсіонерів суттєво зросла і нині становить близько 2,8 млн осіб – значно більше, ніж до 2022 року.

Прогнози для ринку праці

У Верховній Раді наразі не планують офіційно підвищувати пенсійний вік, оскільки це рішення є соціально чутливим.

Проте фахівці очікують на нові виклики у повоєнний період. Демобілізовані громадяни можуть змінити професійні пріоритети та вимагати вищого рівня оплати праці. Це змусить ринок ще більше адаптуватися до використання досвіду працівників старшої вікової групи.

Нагадаємо, в інтерв’ю Delo.ua директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла, що фінансові стимули можуть стати ключем до залучення старших працівників на ринок праці. Навіть часткова компенсація зарплати на рівні 25–30% здатна зменшити бар’єр для бізнесу і зробити працівників віком 55+ привабливішими для роботодавців. 

Автор:
Тетяна Бесараб