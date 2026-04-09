В Україні на ринку праці зріс попит на пенсіонерів: які основні причини

Через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.

Як пише Delo.ua, про це в коментарі "Укрінформу" заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За його словами, хоча офіційно вік виходу на пенсію не змінювали, жорсткі вимоги до страхового стажу змушують багатьох працювати до 63 або 65 років.

За відсутності 33 років стажу у 60-річному віці людина автоматично залишається на ринку праці довше, щоб отримати право на виплати.

Цимбалюк додав, що така тенденція відповідає міжнародній практиці, де люди часто працюють після 60 років.

Проте, в Україні це здебільшого вимушений крок через низький рівень пенсій. За оцінками, мінімальну пенсію – близько 2600 грн – отримують до 2 млн українців, що фактично змушує їх шукати додатковий заробіток.

Дефіцит кадрів на тлі війни

За словами нардепа, істотно впливає на ринок праці війна. Частина працездатного населення мобілізована, інші виїхали за кордон або тимчасово не працюють.

У результаті роботодавці стикаються з нестачею кадрів і змушені залучати людей старшого віку.

"Сьогодні центри зайнятості мають більше пропозицій, ніж попиту… роботодавці повертаються до пенсіонерів, які за станом здоров’я хочуть ще працювати", – зауважив Цимбалюк.

Він навів дані, що кількість працюючих пенсіонерів суттєво зросла і нині становить близько 2,8 млн осіб – значно більше, ніж до 2022 року.

Прогнози для ринку праці

У Верховній Раді наразі не планують офіційно підвищувати пенсійний вік, оскільки це рішення є соціально чутливим.

Проте фахівці очікують на нові виклики у повоєнний період. Демобілізовані громадяни можуть змінити професійні пріоритети та вимагати вищого рівня оплати праці. Це змусить ринок ще більше адаптуватися до використання досвіду працівників старшої вікової групи.

Нагадаємо, в інтерв’ю Delo.ua директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла, що фінансові стимули можуть стати ключем до залучення старших працівників на ринок праці. Навіть часткова компенсація зарплати на рівні 25–30% здатна зменшити бар’єр для бізнесу і зробити працівників віком 55+ привабливішими для роботодавців.