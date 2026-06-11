У НБУ розповіли про плани продажу акцій ПриватБанку на фондовій біржі

Національний банк розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій на фондовій біржі державного ПриватБанку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв'ю Business Insider Polska.

"Ми хотіли б спробувати, можливо, вже наступного року, провести IPO деяких банків. Ми навіть розглядаємо можливість використання інфраструктури українського або польського фондового ринку для продажу акцій найприбутковіших установ, таких як ПриватБанк", – заявив Олійник.

Він додав, що найближчим часом планується приватизація двох державних банків, а саме Укргазбанку і Сенс Банку, які намагатимуться продати за ринковою ціною.

Уряд планує продати 7% акцій ПриватБанку українцям через застосунок "Дія"

Уряд розробляє механізм часткового продажу 7% акцій державного ПриватБанку фізичним особам, що дозволить залучити до державного бюджету близько 18 мільярдів гривень.

Зазначається, що документ розроблено Русланом Магомедовим, колишнім керівником Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Він ще восени 2025 году, пропонував ідею з проведення таких IPO для успішних держкомпаній, виставивши на продаж по 7% їхніх акцій.

Магомедов уточнював, що йдеться насамперед про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклад колишній голова НКЦПФР назвав НАК "Нафтогаз України", "Енергоатом" та ПриватБанк.

Як сказано в презентації, після продажу акцій ПриватБанку, держава зможе повернути частину коштів, витрачених на його докапіталізацію у 2016 році під час націоналізації, а також оцінити попит на фінустанови з боку приватних інвесторів в умовах війни.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Зауважимо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, який наразі ліквідовано, ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського, визнавши націоналізацію ПриватБанку незаконною. При цьому суд проігнорував пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції банку.

Після тривалого апеляційного розгляду у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення на користь ПриватБанку: скасував незаконне постанову про задоволення позову Коломойського та закрив провадження у справі.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.