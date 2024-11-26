Верховний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському

26 листопада Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам і відхилив касаційні скарги колишніх акціонерів фінустанови Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd, залишивши у силі ухвалу Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що цими судовими рішеннями було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку під час націоналізації банку в грудні 2016 року та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

У НБУ підкреслюють, що Верховний суд вкотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає.

У регуляторі нагадують, що справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У цій справі Коломойський, якому до націоналізації ПриватБанку належало 41,6572% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

Повідомляється, що на сьогодні судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із ПриватБанком осіб про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку.

"ПриватБанк вітає таке справедливе рішення суду. Це приклад того, що в нашій країні панує верховенство права, а незалежні судді працюють в рамках чинного законодавства та демократичних цінностей. Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним", - зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

За її словами, справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Нещодавно Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до ПриватБанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.