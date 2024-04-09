Верховний Суд не дозволив компаніям Суркісів стягнути з ПриватБанку $350 млн

Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до ПриватБанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

У повідомленні йдеться, що таким чином, колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду запобігла стягненню чималої суми з державного банку, одного з найбільших платників податків у країні.

"Ми вітаємо це рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі - це не просто спільний юридичний успіх ПриватБанку та Кабінету міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. В ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює не даремність нашої відданості таким цінностям. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах", - зауважив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Також у ПриватБанку зазначили, що окрім двох позовів, що зараз перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій (Печерський районний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), вказані компанії-нерезиденти одночасно судяться з Банком і на Кіпрі.

Суркіси проти ПриватБанку

Нагадаємо, 13 грудня 2016 року НБУ під керівництвом Валерії Гонтарєвої ухвалив постанову №105, згідно з якою сімейні компанії Суркісів були визначені як "особи, пов'язані з ПриватБанком".

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

За твердженнями Ігоря Суркіса, включення його прізвища до списку пов'язаних із ПриватБанком осіб і позбавило його 350 млн доларів. Зазначимо, у ході судового процесу в Лондоні адвокати Суркіса неодноразово наголошували, що вважають несправедливим саме включення Суркіса та пов'язаних з ним компаній до списку НБУ пов'язаних із ПриватБанком осіб, а не саму постанову №105.

У ПриватБанку нагадали, що справа "компаній Суркісів" розглядалася судами з 2017 року, з 2020 – у Верховному Суді.

У вересні 2020 року Верховний Суд задовольнив клопотання ПриватБанку та зупинив виконання ухвали Печерського райсуду Києва про стягнення з нього 347 млн доларів на користь офшорних компаній братів Суркісів.

Фото: ua.depositphotos.com