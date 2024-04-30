Instagram змінює систему рекомендацій: не просуватиме крадені публікації

Соціальна мережа Instagram оновлює алгоритми просування контенту, надаючи перевагу оригінальним публікаціям та обліковим записам із невеликою кількістю підписників. Про це пише The Verge.

Зазначається, що платформа оновлює систему рекомендацій, щоб у всіх користувачів були “рівні шанси просунутися”. Нові алгоритми показуватимуть оригінальний контент невеликій аудиторії, якій він потенційно може сподобатись. Якщо показники взаємодії з контентом будуть високими, такі публікації рекомендуватимуть дещо ширшій аудиторії, яка з часом збільшуватиметься.

Водночас найбільше зміна торкнеться агрегаторів - акаунтів, що завантажують або роблять скриншоти відео та фотографій інших користувачів і публікують їх, зазвичай не вказуючи авторство. Тож, Instagram почне видаляти повторно розміщений контент із рекомендацій.

Фото: Instagram

У повідомленні йдеться, що оновлення націлене на “серійних репостерів”, які діляться краденим контентом понад десять разів за 30 днів. Вийти із тіньового бану такі акаунти зможуть через 30 днів після останнього розміщення неоригінальної публікації.

Крім того, Instagram планує замінювати повторно опублікований контент оригінальним дописом автора у рекомендаціях. Зазначається, що до таких дій платформа вдаватиметься лише у випадку, якщо система впевнена, що публікації ідентичні “на основі аудіо- та візуальних сигналів”. Коли оригінальний вміст замінить репости у рекомендаціях - творці отримають сповіщення.

Instagram також почне додавати мітку з посиланням на оригінального автора. За правилами, які діють у соцмережі натепер, як творець, так і “репостер” можуть видалити таку мітку. Та цілком можливо, що в майбутньому Instagram зробить це неможливим.

У повідомленні Instagram йдеться, що такі зміни платформа планує впровадити протягом місяця.

Нагадаємо, що раніше Instagram оцінював контент переважно на основі того, як підписники облікового запису взаємодіяли з ним, й алгоритм вирішував, чи просувати його в рекомендації.

У Instagram з’явився конкурент

У квітні TikTok запустив нову соцмережу TikTok Notes, яка за функціоналом нагадує Instagram. Розробники кажуть, що це спеціальний простір для фото- та текстового контенту, а також спосіб для користувачів створювати та ділитися своєю творчістю.

Для того, щоб почати користуватися новою соцмережею, новий обліковий запис створювати не потрібно – можна скористатися активним акаунтом TikTok. Щоправда, поки доступ до соціальної мережі мають тільки користувачі, які перебувають у Канаді та Австралії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com