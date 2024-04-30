Instagram меняет систему рекомендаций: не будет продвигать ворованные публикации

Социальная сеть Instagram обновляет алгоритмы продвижения контента, предпочитая оригинальные публикации и аккаунты с небольшим количеством подписчиков. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что платформа обновляет систему рекомендаций, чтобы у всех пользователей были "равные шансы продвинуться". Новые алгоритмы будут показывать оригинальный контент небольшой аудитории, которой он может понравиться. Если показатели взаимодействия с контентом будут высокими, такие публикации попадут в рекомендации более широкой аудитории, которая со временем будет еще увеличиваться.

В то же время наибольше изменение коснется агрегаторов - аккаунтов, которые загружают или делают скриншоты видео и фотографий других пользователей и публикующих их, зачастую не указывая авторство. Instagram начнет удалять повторно размещенный контент из рекомендаций.

Фото: Instagram

В сообщении говорится, что обновление нацелено на "серийных репостеров", которые делятся краденым контентом более десяти раз за 30 дней. Выйти из теневого бана такие аккаунты смогут через 30 дней после последнего размещения неоригинальной публикации.

Кроме того, Instagram планирует заменять повторно опубликованный контент оригинальным постом автора в рекомендациях. Отмечается, что к таким действиям платформа будет прибегать только в случае, если система уверена, что публикации идентичны “на основе аудио- и визуальных сигналов”. Когда оригинальное содержимое заменит репосты в рекомендациях – создатели получат уведомление.

Instagram также начнет добавлять метку со ссылкой на оригинального автора. По правилам, действующим в соцсети сейчас, как создатель, так и "репостер" могут удалить такую метку. Но вполне возможно, что в будущем Instagram сделает это невозможным.

В сообщении Instagram говорится, что подобные изменения платформа планирует внедрить в течение месяца.

Напомним, что ранее Instagram оценивал контент преимущественно на основе того, как подписчики аккаунта взаимодействовали с ним, и алгоритм решал, продвигать ли его в рекомендации.

У Instagram появился конкурент

В апреле TikTok запустил новую соцсеть TikTok Notes, которая по функционалу напоминает Instagram. Разработчики говорят, что это специальное пространство для фото- и текстового контента, а также способ для пользователей создавать и делиться своим творчеством.

Чтобы начать пользоваться новой соцсетью, новую учетную запись создавать не нужно – можно воспользоваться активным аккаунтом TikTok. Правда, пока доступ к социальной сети имеют только пользователи, находящиеся в Канаде и Австралии.

Источник фото: ua.depositphotos.com