- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
TikTok будет оплачивать видео, продолжительность которых дольше одной минуты
Китайское соцмедийное приложение для создания и распространения видеофайлов TikTok разворачивает схему под названием Creator Rewards Program (СРР), которая будет монетизировать только те видео, продолжительность которых дольше одной минуты.
Об этом написало издание Engadget.
В TikTok назвали причиной такого нововведения то, что более длинный контент является более прибыльным, поскольку с начала бета-тестирования СRР за последние 6 месяцев общий доход создателей видео вырос более чем на 250 процентов, а количество зарабатывающих на таких видео 50 000 долларов ежемесячно, выросло почти вдвое.
Ранее TikTok платил примерно 2,5 цента за 1000 просмотров на платформе.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Программа вознаграждения для создателей будет вознаграждать качественный оригинальный контент продолжительностью более минуты с помощью оптимизированной формулы вознаграждения, сосредоточенной на 4 ключевых аспектах: оригинальность, продолжительность воспроизведения, ценность поиска и привлечение аудитории", - рассказали в компании.
TikTok расширяет возможности подписки
Для создателей видео TikTok также решил расширить возможности подписки. Ранее только те, кто проводит прямые трансляции, имели доступ к таким предложениям, как эксклюзивный (платный) контент, значки и персональные эмодзы, но теперь компания расширяет эти преимущества за пределы прямых трансляций.
"В ближайшие недели авторы, отвечающие требованиям, смогут зарегистрироваться, чтобы получить доступ к новому способу укрепления своего сообщества с помощью эксклюзивного содержимого и преимуществ, одновременно предоставляя своим наиболее вовлеченным сообществам возможность еще глубже общаться со своими любимыми создателями", - сообщили в TikTok.
Тем не менее, согласно отчету Wired, аудитория платформы не уверена в необходимости более длинных видео. В прошлом внутреннем опросе TikTok почти 50 процентов пользователей сказали, что видео продолжительностью более минуты вызывают стресс, а треть пользователей смотрели видео онлайн с двойной скоростью.
Добавим, раньше TikTok запустил продукт Pulse Premiere, который позволит размещать рекламу рядом с контентом, созданным авторами, имеющими сравнительно большое количество подписчиков. Это позволит им увеличить монетизацию.
Напомним, в прошлом году TikTok, запустил стриминговый сервис TikTok Music, позволяющий пользователям получить доступ к полному каталогу песен и добавить их в библиотеку. Для этого TikTok сотрудничает с крупными звукозаписывающими компаниями, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music. Таким образом, планируется создать конкуренцию для Apple Music и Spotify.
Источник фото: ua.depositphotos.com