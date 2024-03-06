TikTok будет оплачивать видео, продолжительность которых дольше одной минуты

Китайское соцмедийное приложение для создания и распространения видеофайлов TikTok разворачивает схему под названием Creator Rewards Program (СРР), которая будет монетизировать только те видео, продолжительность которых дольше одной минуты.

Об этом написало издание Engadget.

В TikTok назвали причиной такого нововведения то, что более длинный контент является более прибыльным, поскольку с начала бета-тестирования СRР за последние 6 месяцев общий доход создателей видео вырос более чем на 250 процентов, а количество зарабатывающих на таких видео 50 000 долларов ежемесячно, выросло почти вдвое.

Ранее TikTok платил примерно 2,5 цента за 1000 просмотров на платформе.

"Программа вознаграждения для создателей будет вознаграждать качественный оригинальный контент продолжительностью более минуты с помощью оптимизированной формулы вознаграждения, сосредоточенной на 4 ключевых аспектах: оригинальность, продолжительность воспроизведения, ценность поиска и привлечение аудитории", - рассказали в компании.

TikTok расширяет возможности подписки

Для создателей видео TikTok также решил расширить возможности подписки. Ранее только те, кто проводит прямые трансляции, имели доступ к таким предложениям, как эксклюзивный (платный) контент, значки и персональные эмодзы, но теперь компания расширяет эти преимущества за пределы прямых трансляций.

"В ближайшие недели авторы, отвечающие требованиям, смогут зарегистрироваться, чтобы получить доступ к новому способу укрепления своего сообщества с помощью эксклюзивного содержимого и преимуществ, одновременно предоставляя своим наиболее вовлеченным сообществам возможность еще глубже общаться со своими любимыми создателями", - сообщили в TikTok.

Тем не менее, согласно отчету Wired, аудитория платформы не уверена в необходимости более длинных видео. В прошлом внутреннем опросе TikTok почти 50 процентов пользователей сказали, что видео продолжительностью более минуты вызывают стресс, а треть пользователей смотрели видео онлайн с двойной скоростью.

Добавим, раньше TikTok запустил продукт Pulse Premiere, который позволит размещать рекламу рядом с контентом, созданным авторами, имеющими сравнительно большое количество подписчиков. Это позволит им увеличить монетизацию.

Напомним, в прошлом году TikTok, запустил стриминговый сервис TikTok Music, позволяющий пользователям получить доступ к полному каталогу песен и добавить их в библиотеку. Для этого TikTok сотрудничает с крупными звукозаписывающими компаниями, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music. Таким образом, планируется создать конкуренцию для Apple Music и Spotify.

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