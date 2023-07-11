TikTok запускает сервис для стриминга музыки: хочет конкурировать с Apple и Spotify

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, запускает стриминговый сервис TikTok Music. Таким образом планируется создать конкуренцию для Apple Music и Spotify. Об этом пишет 9to5mac.

Как и другие стриминги, TikTok Music позволяет пользователям получить доступ к полному каталогу песен и добавить их в библиотеку. Для этого TikTok сотрудничает с крупными звукозаписывающими компаниями, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music.

Но чтобы сделать платформу привлекательной, особенно для подростков, TikTok Music предоставляет рекомендации песен и персонализированные подборки, чтобы помочь пользователям найти песни, ставшие вирусными в видео TikTok. Также есть возможность создания общих списков воспроизведения, импорта музыкальной библиотеки из других платформ и поиска песни с помощью текста.

Кроме того, сервис получил функцию идентификации песен, которая работает как программа Shazam от Apple. TikTok Music также позволяет комментировать песни и альбомы и находить предложения песен с помощью вертикальной прокрутки – подобно тому, как можно пролистывать видео в основной программе TikTok.

В настоящее время TikTok Music доступен только в Бразилии и Индонезии. В частности, в Бразилии месячная подписка стоит 3,49 долларов (так же, как и подписка на Apple Music там). Однако информации о том, когда платформа появится в других странах, нет.

Напомним, что стриминг музыки – не единственная отрасль, где пытается развиться TikTok. Недавно стало известно, что приложение хочет конкурировать с Amazon, ведь сеть запускает продажу товаров, которые стали популярны среди создателей видео. Подробнее об этом читайте здесь.

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