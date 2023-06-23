TikTok запускает продажу товаров, которые появлялись в популярных видео

Приложение для создания и распространения видеофайлов и онлайн трансляций TikTok планирует составить конкуренцию Amazon и Shein новой разработкой в e-commerce. Сеть начинает продавать товары, которые стали популярны среди создателей, распространяющих видео в TikTok.

Об этом сообщает TechCrunch.

Для реализации плана в TikTok появился раздел Trendy Beat. В нем предлагают товары, которые можно приобрести. Продажами и доставкой занимается дочерняя компания ByteDance.

Функцию изначально протестуют в Великобритании. Раздел покупок предлагает товары, которые появлялись в популярных видео, таких как инструменты для удаления ушной серы .

Благодаря новой функции TikTok планирует составить конкуренцию компаниям, работающим в ритейле, таким как Amazon и Shein. Сеть использует модель e-commerce, подобную тому, как Amazon Basics и Shein продвигают и продают свои собственные продукты.

Очевидно, что TikTok отходит от действовавшей ранее стратегии электронной коммерции, сосредоточенной на TikTok Shop.

Напомним, ранее TikTok запустил продукт Pulse Premiere, который позволит размещать рекламу рядом с контентом, созданным крупными авторами.

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