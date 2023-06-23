TikTok запускає продаж товарів, які з'являлися в популярних відео

Застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій TikTok планує скласти конкуренцію Amazon і Shein новою розробкою в e-commerce. Мережа починає продавати товари, які стали популярними серед творців, які поширюють відео в TikTok.

Про це повідомляє TechCrunch.

Для реалізації плану в TikTok з'явився розділ Trendy Beat. У ньому пропонують товари, які можна купити. Продажом та доставкою займається дочірня компанія ByteDance.

Функцію спочатку протестують у Великій Британії. Розділ покупок пропонує товари, які з’являлися в популярних відео, як-от інструменти для видалення вушної сірки.

Завдяки новій функції TikTok планує скласти конкуренцію компаніям, що працюють в рітейлі, таким як Amazon і Shein. Мережа використовує модель e-commerce, подібну до того, як Amazon Basics і Shein просувають і продають свої власні продукти.

Очевидно, що TikTok відходить від стратегії електронної комерції, зосередженої на TikTok Shop, яка діяла раніше.

Нагадаємо, раніше TikTok запустив продукт Pulse Premiere, який дозволить розміщувати рекламу поруч із контентом, який створили автори, які мають порівняно велику кількість підписників.

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