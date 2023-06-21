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ІТ та Телеком
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Instagram запускає можливість завантажити Reels із профілів інших користувачів

Instagram, смартфон, клавіатура
Instagram. Фото: Depositphotos

Instagram почав дозволяти завантажувати ролики Reels, опубліковані іншими користувачами, щоб можна було поширювати відео поза соцмережею. Про це повідомив керівник Instagram Адам Моссері у своїх нотатках на платформі.

Зробити це можна буде, натиснувши в Reels значок "Поділитися" й після цього обравши "Завантажити".

Функція буде доступна лише для роликів із публічних акаунтів, однак і їхні власники матимуть змогу відключити такий доступ.

Моссері зауважив, що наразі завантаження роликів запускають в США. Коли це можна буде зробити в інших країнах, керівник Instagram не уточнив.

TikTok, із яким намагається конкурувати Instagram Reels, вже давно має функцію завантаження відео.

Як пише TechCrunch, Моссері не повідомив, чи буде на завантаженому Reel водяний знак, але опубліковане ним зображення вказує на те, що на відео відображатиметься логотип Instagram разом із назвою облікового запису. Подібний формат використовує й TikTok.

Фото 2 — Instagram запускає можливість завантажити Reels із профілів інших користувачів
Так виглядає можливість завантаження Reels. Фото: Adam Mosseri / Instagram

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко