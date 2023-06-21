Instagram запускает возможность скачать Reels из профилей других пользователей

Instagram начал разрешать скачивать ролики Reels, опубликованные другими пользователями, чтобы можно было распространять видео вне соцсети. Об этом сообщил руководитель Instagram Адам Моссери в своих заметках на платформе.

Сделать это можно будет, нажав в Reels значок "Поделиться" и после этого выбрав "Загрузить".

Функция будет доступна только для роликов с публичных аккаунтов, однако и их владельцы смогут отключить такой доступ.

Моссери заметил, что сейчас скачивание роликов запускают в США. Когда это можно сделать в других странах, руководитель Instagram не уточнил.

TikTok, с которым пытается конкурировать Instagram Reels, уже давно имеет функцию загрузки видео.

Как пишет TechCrunch, Моссери не сообщил, будет ли на загруженном Reel водяной знак, но опубликованное им изображение указывает на то, что на видео будет отображаться логотип Instagram вместе с названием аккаунта. Подобный формат использует и TikTok.

Так выглядит возможность скачивания Reels. Фото: Adam Mosseri / Instagram

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