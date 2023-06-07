В Instagram може зʼявитися власний чатбот зі штучним інтелектом

Соцмережа Instagram працює над власним чат-ботом зі штучним інтелектом, який зможе відповідати на питання та давати поради. Про це пише Engadget.

Мобільний розробник Алессандро Палуцці розповів, що на платформі є ШІ-помічник, опублікувавши відповідні скриншоти.

Передбачається, що чатбот зможе допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Також імовірно, що штучний інтелект можна буде залучити до розмови з іншою людиною за допомогою значка @.

Як зазначає Engadget, наразі зарано говорити точно, чи запровадить Instagram цю функцію, і якщо так, то коли станеться. Однак у лютому генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що в компанії є команда, яка працює над "персонажами ШІ" для Instagram, Messenger і WhatsApp. А Палуцці має хороший послужний список – він помітив докази платної системи верифікації в Instagram за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про плани запустити таку послугу.

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