У Facebook та Instagram почали тестувати рекламні інструменти на основі штучного інтелекту

Компанія Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook і Instagram, заявила, що розпочне тестування рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть створювати контент, як-от фонове зображення та варіації написаного тексту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибрану групу рекламодавців запросять поекспериментувати з інструментами на «тестовому майданчику», який компанія називає AI Sandbox.

Керівництво Meta відмовилося уточнити, скільки рекламодавців матиме доступ до цього майданчика, зазначивши, що група буде невеликою.

Meta планує надати доступ більшій кількості рекламодавців у липні та інтегрувати деякі функції в рекламні продукти загального призначення.

Це оголошення знаменує собою перший крок власника Facebook та Instagram до розгортання продуктів, які використовують технологію генеративного штучного інтелекту, що обробляє величезні масиви набутих даних для створення нового контенту, такого як проза, мистецтво та програмний код.

Раніше генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг заявив інвесторам, що бачить можливість представити ШІ мільярдам людей таким чином, щоб він був корисним і значущим.

Нагадаємо, Meta презентувала модель штучного інтелекту, яка може вибирати окремі об’єкти із зображення. Дослідницький відділ компанії заявив, що його модель Segment Anything Model, або SAM, може ідентифікувати об’єкти на зображеннях і відео навіть у випадках, коли вони не зустрічалися з цими об’єктами під час навчання.