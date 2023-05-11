Google запускає нову мовну модель штучного інтелекту PaLM 2

На конференції для розробників Google I/O, компанія оголосила про запуск PaLM 2 - своєї новітньої великої мовної моделі (LLM), яка працюватиме з оновленим чат-інструментом Google Bard і і служитиме базовою моделлю для більшості нових функцій штучного інтелекту. Про це повідомило The Verge.

Зазначимо, що Google Bard є конкурентом ChatGPT від OpenAI.

Представники Google заявили, що PaLM 2 продемонструє гарний результат при використанні для роздумів, математики і логіки.

Компанія навчила модель великого обсягу математичних і наукових текстів з підтримкою математичної формули, тож PaLM 2 може легко вирішувати математичні завдання і навіть створювати діаграми.

“Модель PaLM 2 є сильнішою в логіці та розумінні завдяки широкому навчанню логіці та міркуванню. Вона також навчена багатомовному тексту, що охоплює понад 100 мов”, - сказав генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Зокрема, модель розуміє ідіоми різними мовами.

У власному домені Google PaLM 2 вже використовується для підтримки 25 функцій та продуктів, наприклад, Bard, експериментального чат-боту компанії.

Модель була навчена на 20 мовах програмування, зокрема таких як JavaScript і Python.

Як стало відомо у квітні, компанія Google оновить свій чатбот із генеративним штучним інтелектом Bard, щоб допомогти людям писати код для розробки програмного забезпечення.

Очікується, що чатбот зможе й оптимізовувати код, щоб зробити його швидшим або ефективнішим.

На початку лютого в материнській компанії Google, Alphabet Inc, анонсували запуск розмовного сервісу штучного інтелекту Bard. Однак під час презентації чатбот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео, після чого Alphabet втратила 100 млрд доларів своєї ринкової капіталізації.

У травні журналісти повідомили, що Google планує зробити пошук більш персоналізованим і людяним за допомогою чат-бота на основі штучного інтелекту і відеокліпів.