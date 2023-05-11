Google запускает новую языковую модель искусственного интеллекта PaLM 2

На конференции для разработчиков Google I/O компания объявила о запуске PaLM 2 - своей новейшей большой языковой модели (LLM), которая будет работать с обновленным чат-инструментом Google Bard и будет служить базовой моделью для большинства новых функций искусственного интеллекта. Об этом сообщило The Verge.

Google Bard является конкурентом ChatGPT от OpenAI.

Представители Google заявили, что PaLM 2 продемонстрирует хороший результат при использовании для размышлений, математики и логики.

Компания обучила модель большого объема математических и научных текстов с поддержкой математической формулы, так что PaLM 2 может легко решать математические задачи и даже создавать диаграммы.

“Модель PaLM 2 сильнее в логике и понимании благодаря широкому обучению логике и рассуждению. Она также обучена многоязычному тексту, охватывающему более 100 языков”, - сказал генеральный директор Google Сундар Пичаи.

В частности, модель понимает идиомы на разных языках.

В домене Google PaLM 2 уже используется для поддержки 25 функций и продуктов, например, Bard, экспериментального чат-бота компании.

Модель была обучена на 20 языках программирования, таких как JavaScript и Python.

Как стало известно в апреле, Google обновит свой чатбот с генеративным искусственным интеллектом Bard, чтобы помочь людям писать код для разработки программного обеспечения.

Ожидается, что чатбот сможет и оптимизировать код, чтобы сделать его более быстрым или более эффективным.

В начале февраля в материнской компании Google, Alphabet Inc, анонсировали запуск разговорного сервиса искусственного интеллекта Bard. Однако во время презентации чатбот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, после чего Alphabet потеряла 100 млрд. долларов своей рыночной капитализации.

В мае журналисты сообщили, что Google планирует сделать поиск более персонализированным и человечным посредством чат-бота на основе искусственного интеллекта и видеоклипов.