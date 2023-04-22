Google обновит свой чат-бот Bard: он сможет писать программный код

Компания Google обновит свой чат-бот с генеративным искусственным интеллектом Bard, чтобы помочь людям писать код для разработки программного обеспечения. Об этом пишет Reuters.

Bard сможет писать код на 20 языках программирования, включая Java, C++ и Python, а также помогать отлаживать и объяснять код пользователям.

Ожидается, что чат-бот сможет и оптимизировать код, чтобы сделать его более быстрым или более эффективным. Для этого нужно будет ввести простой запрос, такой как "Можешь ли ты сделать этот код быстрее?".

В настоящее время доступ к Bard имеет небольшая группа людей, которые могут общаться с ботом и задавать вопросы вместо использования традиционного поиска Google.

Напомним, в начале февраля в материнской компании Google, Alphabet Inc, анонсировали запуск разговорного сервиса искусственного интеллекта Bard. Однако во время презентации чат-бот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, после чего Alphabet потеряла 100 млрд долларов своей рыночной капитализации.

В марте Google приступила к публичному релизу Bard. Компания описала чат-бот как эксперимент, позволяющий взаимодействовать с генеративным искусственным интеллектом – технологией, полагающейся на предварительные данные для создания контента.

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