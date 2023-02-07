Конкурент ChatGPT: Google запускает ИИ-сервис Bard

Google Alphabet Inc заявили, что запустит службу чат-ботов и больше искусственного интеллекта для своей поисковой системы, а также для разработчиков. Microsoft, между тем, запланировала собственную презентацию ИИ.

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Об этом пишет Reuters.

Появление ChatGPT, чат-бота от OpenAI, поддерживаемого Microsoft и который может изменить поиск потребителей информации, стал одним из самых больших вызовов для Google за последнее время.

Исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что его компания открывает разговорный сервис искусственного интеллекта под названием Bard, чтобы проверить пользователей на обратную связь, после чего в ближайшие недели состоится публичный выпуск.

Он также сказал, что Google планирует добавить функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему, которые синтезируют материал для сложных запросов, например, что легче учиться игре на гитаре или пианино.

Обновление Google для поиска отображает то, как компания улучшает свой сервис, в то время как Microsoft делает то же самое для Bing, встраивая в него возможности OpenAI. Корпорация Microsoft заявила, что планирует использовать искусственный интеллект во всех своих продуктах.

В демонстрационной версии сервиса Bard, как и его конкурентный чат-бот, приглашает пользователей предоставить ему запрос, предупреждая, что его ответ может быть неподходящим или неточным.

Google полагается на версию LaMDA, которая требует меньшей вычислительной мощности, чтобы она могла обслуживать больше пользователей и совершенствоваться благодаря их отзывам.

Время от времени ChatGPT отказывался от пользователей из-за взрывного роста, аналитики UBS сообщили, что в декабре было 57 миллионов уникальных посетителей, что потенциально опережает TikTok.

Google также планирует предоставить технологические инструменты, сначала на базе LaMDA, а позже на основе прочего ИИ для креативной индустрии и бизнеса.

Напомним, что Microsoft подтвердила сообщение о "многомиллиардных" инвестициях в OpenAI, исследующей искусственный интеллект.