Microsoft підтвердила повідомлення про "багатомільярдні" інвестиції в OpenAI, яка досліджує штучний інтелект

ЗМІ повідомляли, що Microsoft інвестує у лабораторію досліджень штучного інтелекту OpenAI до $10 млрд. 23 січня корпорація підтвердила, що OpenAI і Microsoft розширюють партнерство.

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Про це йдеться в заяві OpenAI.

Угода між компаніями передбачає багаторічні "багатомільярдні" інвестиції в дослідження та розробку ШИ. Наразі сума вкладень не розголошується.

OpenAI і Microsoft працюватимуть над створенням кількох "суперкомп’ютерних систем" на базі хмарної платформи Azure, що належить корпорації. Крім того, компанії працюватимуть над створенням інструменту для впровадження штучного інтелекту у продукти Microsoft.

В рамках цієї угоди Microsoft також стане ексклюзивним постачальником хмарних послуг для OpenAI.

"Ми співпрацюємо з Microsoft, щоб розширити нашу технологію через наш API та Azure OpenAI, що дозволяє підприємствам і розробникам створювати на основі GPT, DALL·E та Codex. Ми також працювали разом над створенням технології OpenAI у таких програмах, як GitHub Copilot і Microsoft Designer", — резюмували в OpenAI.

Напередодні Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту з штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT — текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою.

Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.

Джерело фото: ua.depositphotos.com