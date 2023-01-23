Microsoft подтвердила сообщение о "многомиллиардных" инвестициях в OpenAI, исследующей искусственный интеллект

СМИ сообщали, что Microsoft инвестировала в лабораторию исследований искусственного интеллекта OpenAI до $10 млрд. 23 января корпорация подтвердила, что OpenAI и Microsoft расширяют партнерство.

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Об этом говорится в заявлении OpenAI.

Соглашение между компаниями предусматривает многолетние "многомиллиардные" инвестиции в исследование и разработку ИИ. В настоящее время сумма вложений не разглашается.

OpenAI и Microsoft будут работать над созданием нескольких "суперкомпьютерных систем" на базе облачной платформы Azure, принадлежащей корпорации. Также компании будут работать над созданием инструмента по внедрению искусственного интеллекта в продукты Microsoft.

В рамках этого соглашения Microsoft также станет эксклюзивным поставщиком облачных услуг OpenAI.

"Мы сотрудничаем с Microsoft, чтобы расширить нашу технологию через API и Azure OpenAI, что позволяет предприятиям и разработчикам работать на основе GPT, DALL·E и Codex. Мы также работали вместе над внедрением технологии OpenAI в таких программах, как GitHub Copilot и Microsoft Designer", - резюмировали в OpenAI.

Накануне Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT — текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Сам ChatGPT, а не только базовая технология, вскоре станет доступным через облако Microsoft.

Источник фото: ua.depositphotos.com