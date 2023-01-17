Microsoft расширит доступ к ChatGPT на фоне новостей об инвестициях в OpenAI

Корпорация Microsoft расширяет доступ к очень популярному программному обеспечению от OpenAI, стартапу, чей футуристический чат-бот ChatGPT покорил Кремниевую долину.

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Об этом пишет Reuters.

Microsoft заявила, что технология стартапа, которую она до сих пор демонстрировала своим клиентам, занимающимся облачными вычислениями, в программе под названием Azure OpenAI Service теперь общедоступна, что, как ожидается, вызовет поток новых пользователей.

Эта новость появилась в момент, когда Microsoft рассматривал возможность увеличения доли в OpenAI в размере $1 миллиарда, о которой было объявлено в 2019 году.

Интерес общественности к OpenAI возрос после выпуска в ноябре ChatGPT, текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. ChatGPT работает на базе генеративного искусственного интеллекта, создающего новое содержимое после обучения на огромных объемах данных – технологии, которую Microsoft позволяет использовать большему числу клиентов.

Сам ChatGPT, а не только базовая технология, вскоре станет доступным через облако Microsoft.

Корпорация Майкрософт заявила, что проверяет приложения клиентов, чтобы смягчить потенциальное злоупотребление программным обеспечением, а фильтры могут проверять вредоносное содержимое, которое пользователи могут вводить или создавать технология.

Напомним, что Microsoft планирует приобрести Netflix.