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- ІТ та Телеком
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Microsoft розширює доступ до ChatGPT на фоні новин про інвестиції в OpenAI
Корпорація Microsoft розширює доступ до надзвичайно популярного програмного забезпечення від OpenAI, стартапу, чий футуристичний чат-бот ChatGPT підкорив Кремнієву долину.
Про це пише Reuters.
Microsoft заявила, що технологія стартапу, яку вона досі демонструвала своїм клієнтам, які займаються хмарними обчисленнями, у програмі під назвою Azure OpenAI Service, тепер загальнодоступна, що, як очікується, викличе потік нових користувачів.
Ця новина з’явилася в момент, коли Microsoft розглядав можливість збільшення частки в OpenAI в розмірі $1 мільярда, про яку було оголошено в 2019 році.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інтерес громадськості до OpenAI зріс після випуску в листопаді ChatGPT, текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою. ChatGPT працює на базі генеративного штучного інтелекту, який створює новий вміст після навчання на величезних обсягах даних — технології, яку Microsoft дозволяє використовувати більшій кількості клієнтів.
Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.
Корпорація Майкрософт заявила, що перевіряє додатки клієнтів, щоб пом’якшити потенційне зловживання програмним забезпеченням, а її фільтри можуть перевіряти шкідливий вміст, який користувачі можуть вводити або створювати технологія.
Нагадаємо, що Microsoft планує купити Netflix.