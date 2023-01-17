Microsoft розширює доступ до ChatGPT на фоні новин про інвестиції в OpenAI

Корпорація Microsoft розширює доступ до надзвичайно популярного програмного забезпечення від OpenAI, стартапу, чий футуристичний чат-бот ChatGPT підкорив Кремнієву долину.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Microsoft заявила, що технологія стартапу, яку вона досі демонструвала своїм клієнтам, які займаються хмарними обчисленнями, у програмі під назвою Azure OpenAI Service, тепер загальнодоступна, що, як очікується, викличе потік нових користувачів.

Ця новина з’явилася в момент, коли Microsoft розглядав можливість збільшення частки в OpenAI в розмірі $1 мільярда, про яку було оголошено в 2019 році.

Інтерес громадськості до OpenAI зріс після випуску в листопаді ChatGPT, текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп’ютерний код за командою. ChatGPT працює на базі генеративного штучного інтелекту, який створює новий вміст після навчання на величезних обсягах даних — технології, яку Microsoft дозволяє використовувати більшій кількості клієнтів.

Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.

Корпорація Майкрософт заявила, що перевіряє додатки клієнтів, щоб пом’якшити потенційне зловживання програмним забезпеченням, а її фільтри можуть перевіряти шкідливий вміст, який користувачі можуть вводити або створювати технологія.

Нагадаємо, що Microsoft планує купити Netflix.