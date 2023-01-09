Microsoft припиняє підтримку Windows 8.1 з 10 січня

Корпорація комп'ютерних технологій Microsoft нагадує користувачам Windows 8.1 про припинення підтримки їхніх операційних систем з 10 січня 2023 року.

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Про це йдеться повідомленні компанії.

"Нагадаємо, Windows 8.1 досягне кінця підтримки 10 січня 2023 року, на цей момент технічна допомога та оновлення програмного забезпечення більше не надаватимуться", - зазначають в Microsoft .

Там зауважили, що пристрої під керуванням Windows 8.1 треба оновити до більш актуального випуску Windows, який підтримується та працює в режимі обслуговування.

"Якщо пристрої не відповідають технічним вимогам для запуску більш поточного випуску Windows, радимо замінити пристрій на той, який підтримує Windows 11", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Microsoft не буде пропонувати програму подовженого оновлення системи безпеки (ESU) для Windows 8.1.

"Продовження використання Windows 8.1 після 10 січня 2023 р. може збільшити вплив організації на ризики для безпеки або вплинути на її здатність виконувати зобов'язання щодо відповідності вимогам", - підкреслюють в Microsoft .

З 10 січня 2023 року Microsoft більше не надаватиме таких послуг і продуктів:

технічна підтримка у вирішенні будь-якої проблеми;

оновлення програмного забезпечення;

оновлення або налагодження роботи системи безпеки.

Зазначимо, що Microsoft не підтримує Windows 8 із січня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що дослідники безпеки виявили серйозну вразливість в операційних системах Windows, що дозволяє зловмисникам отримувати контроль над комп'ютерами користувачів за допомогою таких програм, як Microsoft Word.

Як повідомляє Bleeping Computer, ця вразливість усунена в червневих накопичувальних оновленнях для всіх підтримуваних версій Windows.