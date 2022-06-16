Нове оновлення Windows виправляє серйозну помилку безпеки

Наприкінці травня дослідники безпеки виявили серйозну вразливість в операційних системах Windows, що дозволяє зловмисникам отримувати контроль над комп'ютерами користувачів за допомогою таких програм, як Microsoft Word, повідомляє The Verge.

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Ця вразливість отримала назву Follina (CVE-2022-30190) та активно експлуатується хакерами, нібито пов'язаними з урядом Китаю.

За даними компанії Proofpoint, зловмисники відправляли шкідливі документи Word одержувачам Тибету. Після відкриття документа хакери отримували доступ до керування Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT), який можна використовувати для встановлення програм, створення нових облікових записів, а також для читання, видалення та зміни даних, що зберігаються на комп'ютері.

Аналогічні шкідливі документи вирушали до американських та європейських урядових установ за допомогою фішингових атак.

Як повідомляє Bleeping Computer, дана вразливість усунена в червневих накопичувальних оновленнях для всіх підтримуваних версій Windows. Таким чином, при використанні Windows 7 або новіших версій ОС, варто якнайшвидше встановити оновлення на свій комп'ютер.

Нагадаємо, 25 травня Microsoft у рамках щорічної конференції для розробників Build 2022 представила міні-ПК під кодовою назвою Project Volterra. Однією з новинок став набір розробника з підтримкою Windows 11 on ARM, який є мініатюрним ПК, створеним у партнерстві з Qualcomm.