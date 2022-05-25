Компанія Microsoft представила міні-комп'ютер Project Volterra

Microsoft у рамках щорічної конференції для розробників Build 2022 представила міні-ПК під кодовою назвою Project Volterra.

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Про це повідомляє The Verge.

Однією з новинок став набір розробника з підтримкою Windows 11 on ARM, який є мініатюрним ПК, створеним у партнерстві з Qualcomm.

Будь-які подробиці про пристрій поки не повідомляються. Відомо лише, що ПК за формою та розміром нагадує Mac mini.

Project Volterra можна назвати першим настільним комп'ютером Microsoft, але компанія не планує продавати його як споживчий продукт.

Також відомо, що як процесор буде використовуватися чіп від Qualcomm. Девайс отримає три роз'єми USB-A, один DisplayPort, один Ethernet (RJ-45) та два USB-C.

Пристрій призначений для розробників, які працюють із штучним інтелектом - у цьому їм допоможе вбудований нейронний процесор (NPU).

Microsoft має намір запровадити підтримку NPU у комплексну платформу Windows.

Також стало відомо, що Microsoft працює над нативною версією Visual Studio 2022 Arm64. Попередня версія програми з'явиться протягом кількох тижнів, а реліз фінальної версії має відбутися до кінця року одночасно з підтримкою Arm64 .NET.