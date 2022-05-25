Компания Microsoft представила мини-компьютер Project Volterra

Microsoft в рамках ежегодной конференции для разработчиков Build 2022 представила мини-ПК под кодовым названием Project Volterra.

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Об этом сообщает The Verge.

Одной из новинок стал набор разработчика с поддержкой Windows 11 on ARM, который представляет собой миниатюрный ПК, созданный в партнёрстве с Qualcomm.

Какие-либо подробности об устройстве пока не сообщаются. Известно лишь, что ПК по форме и размеру напоминает Mac mini.

Project Volterra можно назвать первым настольным компьютером Microsoft, но компания не планирует продавать его в качестве потребительского продукта.

Также известно, что в качестве процессора будет использоваться чип от Qualcomm. Девайс получит три разъёма USB-A, один DisplayPort, один Ethernet (RJ-45) и два USB-C.

Устройство предназначено для разработчиков, которые работают с искусственным интеллектом — в этом им поможет встроенный нейронный процессор (NPU).

Microsoft намерена внедрить поддержку NPU в комплексную платформу Windows.

Также стало известно, что Microsoft работает над нативной версией Visual Studio 2022 для Arm64. Предварительная версия программы появится на протяжении нескольких недель, а релиз финальной версии должен состояться до конца года – одновременно с поддержкой Arm64 .NET.