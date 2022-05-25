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Компания Microsoft представила мини-компьютер Project Volterra
Microsoft в рамках ежегодной конференции для разработчиков Build 2022 представила мини-ПК под кодовым названием Project Volterra.
Об этом сообщает The Verge.
Одной из новинок стал набор разработчика с поддержкой Windows 11 on ARM, который представляет собой миниатюрный ПК, созданный в партнёрстве с Qualcomm.
Какие-либо подробности об устройстве пока не сообщаются. Известно лишь, что ПК по форме и размеру напоминает Mac mini.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Project Volterra можно назвать первым настольным компьютером Microsoft, но компания не планирует продавать его в качестве потребительского продукта.
Также известно, что в качестве процессора будет использоваться чип от Qualcomm. Девайс получит три разъёма USB-A, один DisplayPort, один Ethernet (RJ-45) и два USB-C.
Устройство предназначено для разработчиков, которые работают с искусственным интеллектом — в этом им поможет встроенный нейронный процессор (NPU).
Microsoft намерена внедрить поддержку NPU в комплексную платформу Windows.
Также стало известно, что Microsoft работает над нативной версией Visual Studio 2022 для Arm64. Предварительная версия программы появится на протяжении нескольких недель, а релиз финальной версии должен состояться до конца года – одновременно с поддержкой Arm64 .NET.