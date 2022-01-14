Крупнейший в мире производитель компьютерных чипов потратит на расширение в 2022 году $44 млрд

Крупнейший поставщик компьютерных чипов, тайваньская компания TSMC, планирует потратить на расширение производственных мощностей в 2022 году рекордные $44 млрд.

Об этом представители компании рассказали на квартальной конференции, во время которой подвели итоги 2021 года и поделились инвестиционными планами.

Выручка TSMC в четвертом квартале 2021 года составила $15,7 млрд, и это на 24,1% больше, чем за тот же период в 2020 году. Половину заработанной суммы принесли передовые техпроцессы на 7-нм и 5-нм. Чистая прибыль увеличилась на 16,4%, до $6,01 млрд

Самый большой прирост по категориям показал автомобильный сектор (+51%), хотя основные средства продолжают идти от производства чипов для смартфонов и высокопроизводительных систем (HPC). В последнюю категорию входят все виды процессоров — от графических NVIDIA до Apple M1. В TSMC отдельно отметили направление ARM, заявив, что на рынке больше не доминирует одна архитектура (x86), а конкуренция способствует лучшей интеграции с программным обеспечением.

При этом в 2022 году компания планирует увеличить свои капиталовложения до $44 млрд, что почти в полтора раза больше, чем в 2021 году ($30 млрд). Примерно 80% от заявленной суммы TSMC выделит на самые передовые техпроцессы (7-нм, 5-нм, 3-нм и 2-нм), 10% — на технологии монтажа и упаковки вроде CoWoS, SoIC и InFO, а оставшиеся 10% — на датчики изображения CMOS и радиочастотные RF.

По прогнозам тайваньской компании, в 2022 году полупроводниковая промышленность вырастет на 9%. При этом спрос останется высоким. TSMC уже получила $6,7 млрд аванса от заказчиков.

Напомним, ранее стало известно, что компания Samsung Electronics хочет построить в Тейлоре (Техас, США) фабрики по производству чипов — инвестиции в производство и оборудование составят $17 млрд. Изначально рассматривались локации в Аризоне, Нью-Йорке и Флориде, но компания выбрала Техас из-за налоговых льгот и стабильных источников электроэнергии.