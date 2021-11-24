Samsung обещает к 2024 году запустить в Техасе новый завод микрочипов за $17 млрд

Компания Samsung Electronics хочет построить в Тейлоре (Техас, США) фабрики по производству чипов — инвестиции в производство и оборудование составят $17 млрд. Изначально рассматривались локации в Аризоне, Нью-Йорке и Флориде, но компания выбрала Техас из-за налоговых льгот и стабильных источников электроэнергии.

Планируется, что предприятие станет ключевым производственным центром Samsung наряду с мощностями в Пхентхэке в Южной Корее — общая площадь фабрики превысит 5 квадратных километров. Изготовленные там микросхемы будут устанавливаться на компьютеры, смартфоны, а также системы 5G и искусственного интеллекта.

Первый этап строительства планируется начать в первой половине 2022 года, а запустить завод хотят уже в конце 2024-го. В целом Samsung к 2030 году намерена обойти по объемам производства своего главного конкурента на рынке микроэлементов — TSMC. Например, в августе южнокорейская компания утвердила финансирование полупроводниковой промышленности на три года в размере $42,8 млрд.

Напомним, сегодня мир переживает крупнейший дефицит микроэлементов в истории. Такая ситуация сложилась из-за практически полной монополии тайваньской компании TSMC на рынке микроэлементов. При этом в 2020 году производители техники, предсказав остановку полупроводниковых заводов, увеличили объемы заказов и перегрузили существующие мощности. Вместе с тем огромное количество потребителей перешло на удаленную работу, увеличив спрос на электронику.

Проблема возникла не только у компьютеров и телефонов — дефицит чипов ударил и по автомобильной промышленности. Ford в начале 2021 года остановил сборочный завод в Кентукки, Fiat Chrysler — завод в Мексике, Toyota сократила объем производства на 40% — с почти 900 тысяч машин до 540 тысяч. По расчетам аналитиков, из-за дефицита выпуск авто к концу 2021 года уменьшится на 7,7 млн штук, а упущенная выгода составит $210 млрд.

Актуальной проблема оказалась и для Украины. В компании "Ниссан Мотор Украина" отметили, что из-за глобального дефицита им пришлось перенести старт продаж одного из своих абсолютно новых авто. В Renault Group добавили, что их потери за год приближаются к показателю в 500 тысяч единиц продукции.

Нынешняя ситуация стала проблемой и для домашней электроники. Так, даже спустя год консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S остаются в дефиците — купить их по рекомендованным ценам сегодня практически невозможно. Аналогичная ситуация и с видеокартами нового поколения, изготовление которых также зависит от микрочипов.