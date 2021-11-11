В Украине — дефицит новых автомобилей. Когда он закончится и почему авто могут подорожать

"Если становиться в очередь на автомобиль, которого сейчас нет, — приедет он только к концу лета", — так сегодня отвечают в киевских автосалонах. Глобальный дефицит чипов, вызванный пандемией, штормит не только авторынок в Украине: в США появляются кладбища новеньких, только сошедших с конвейера пикапов, а крупнейшие мировые автопроизводители ждут недополученной выгоды в сотни миллиардов долларов.

Корреспонденты Delo.ua Наталья Лошакова и Илья Требор узнали у дилеров популярных в стране марок что происходит с украинским авторынком и как скажется бушующий дефицит на цене в будущем.

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Полдень. Мы звоним в Toyota Центр Киев "Автосамит на Столичном", представившись рядовыми покупателями. Консультант по ту сторону признается: сейчас ситуация с наличием авто действительно сложная. Из-за нехватки комплектующих компонентов на рынке наблюдается дефицит некоторых марок авто. Касается это не только Toyota — все сейчас страдают.

"Каждый месяц у нас авто выгружаются на склад и мы можем сообщить об их наличии уже после выгрузки. Ближайшая запланирована на 15-19 ноября. В этот промежуток можно приехать на тест-драйв, чтобы понимать какая комплектация нужна. Но если становиться в очередь на авто, которого сейчас нет, то придется подождать — заказ возьмут в производство и автомобиль приедет только к концу лета 2022 года. Это связано с тем, что у производителей не хватает комплектующих", — объясняют в автосалоне.

Если бы не дефицит и закажи человек машину прямо сегодня, то в декабре заявку взяли бы в производство, а получил бы покупатель автомобиль в феврале 2022-го. Из-за нынешней ситуации придется ждать июля или даже августа. "При этом квоты, которые были на первый квартал следующего года, уже разобрали", — добавляют в "Автосамите".

Ситуация сложилась беспрецедентная — мир переживает крупнейший дефицит микроэлементов в истории. Причин множество и Delo.ua уже подробно рассказывало о них: в 2020 году производители техники, предсказав остановку полупроводниковых заводов, увеличили объемы заказов, перегрузив существующие мощности. Параллельно огромное количество потребителей перешло на удаленную работу, увеличив спрос на электронику. Технологические гиганты подлили масла в огонь, выпустив новые игровые консоли, телефоны, планшеты и ноутбуки.

Не обошли проблемы стороной и автоиндустрию. Ford в начале 2021 года остановил сборочный завод в Кентукки, Fiat Chrysler — завод в Мексике, Toyota сократила объем производства на 40% — с почти 900 тысяч машин до 540 тысяч. Аналитики консалтинговой фирмы AlixPartners утверждают, что из-за дефицита чипов выпуск авто к концу года уменьшится на 7,7 млн штук. Упущенная выгода составит $210 млрд. Примечательно, что изначально эксперты говорили о сокращении на 3,9 миллиона и недополученных $61.

Нехватка оказалась такой масштабной, что в штате Мичиган (США) появился пустырь с сотнями новых пикапов Chevrolet Silverado 2021 года. Они только сошли с конвейера, но продать их нельзя — машины недоукомплектованы микросхемами, отвечающими за работу электронных систем. General Motors, в отличии от других автопроизводителей, решил не останавливать заводские конвейеры и продолжал ежедневно выпускают примерно по тысяче Silverado. Микрочипов хватило только на часть продукции, а остальную отправили на импровизированный паркинг, который больше похож на кладбище.

Менеджер по связям с общественностью компании "Ниссан Мотор Украина" Владимир Иванов отмечает — на украинском рынке ситуация тоже напряженная, пускай и разнится у брендов.

"Сейчас в официальной дилерской сети нашей компании автомобили есть в наличии, как и на нашем складе-накопителе в Европе. Но, например, из-за глобального дефицита чипов нам пришлось перенести старт продаж абсолютно нового Nissan Qashqai с октября на декабрь этого года. Надеемся, нам все же удастся познакомить поклонников марки с моделью до конца этого года", — говорит он.

Официальную позицию Renault Group по вопросу дефицита отражает финансовый отчет компании за третий квартал 2021-го. По оценкам Renault Group сокращение производства за этот период составило около 170 тысяч единиц, а в целом потери за год приближаются к показателю в 500 тысяч. Выручка группы упала на 13,4% до 9 млрд евро, продажи снизились на 22,3% до 599 027 автомобилей. В то же время объем заказов в Европе на конец сентября 2021-го достиг рекордного уровня за 15 лет.

"В Украине ситуация находится под контролем — мы каждый день отслеживаем вопросы, связанные с производством и поставкой автомобилей", — добавляют в компании.

Впрочем, по мнению экспертов сейчас ситуацию нельзя назвать катастрофической. Руководитель отдела связей с общественностью и продаж площадки RST.ua Николай Росличенко отмечает — дефицит на некоторые модели существует, но это не массовое явление.

"Если не привязываться к определенному бренду, то к любой модели автомобиля почти всегда можно найти альтернативные варианты аналогичного класса и ценового сегмента. На вторичном рынке цены могут вырасти не столько из-за дефицита у дилеров новых автомобилей, сколько из-за повышения цен на новые автомобили в связи с постпандемейной мировой инфляцией. Оптимистичный сценарий — нормализация производства и срока поставок со второй половины 2022 года", — прогнозирует он.

Позиция Росличенко сходна с ответом представительства Porsche. Так, бренд-директора компании в Украине Игорь Ткаченко отметил, что у них есть автомобили и на складе в Украине, и в поставках, а потом вопрос дефицита не стоит. При этом существует пул клиентов, желающих приобрести авто производства 2022 года, но их количество находится в пределах исторической статистики для бренда. В целом же, для клиентов бренда не существует сегодня непредсказуемых обстоятельств, связанных с дефицитом — его, как такового, нет.

С тем, что ничего страшного в сложившейся ситуации нет согласен директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. Он говорит — каждый получит свой автомобиль, несмотря на очередь. Более того, глава ВААИД обращает внимание, что в 2021 году Украина перешагнет отметку в 100 тысяч автомобилей, хотя в 2020-м продано было только 80 тысяч. При этом Назаренко уверен, что дефицит никак не скажется на ценах.

"Автобизнес в мире дорожит своей репутацией. Если Toyota объявила акционерам, что планирует прибыль такую и стоимость/себестоимость автомобиля будет такая — из-за дефицита в жизни никогда она не поднимет цену. Им репутационные риски важнее. И дилеры в Украине тоже не имеют право без согласия завода поднимать цену. Даже больше. В РФ, где также дефицит машин, разрешают сделать следующим образом: цена машины, условно говоря, $20 тысяч, но ее продают только вместе с ковриком, который стоит $5 тысяч. В Украине такое производитель не разрешает делать", — объясняет эксперт.

По словам Назаренко цена может измениться скорее из-за двух других факторов. Первый — подорожание микрочипов. Второй — новые технические регламенты, которые вступают с 2022 года. Речь, например, о запрете на импорт и продажу автомобилей без датчика срабатывания ремня безопасности заднего пассажира. Однако точно не нынешний дефицит, который по словам Назаренко, закончится к середине следующего года.

Похожий прогноз дают крупные европейские и американские автопроизводители Stellantis NV, Volkswagen, Ford и GM. Они отмечают, что дефицит полупроводников достиг своего пика и в следующем году ситуация будет улучшаться "от квартала к кварталу". С другой стороны, есть и менее сдержанные оценки — генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер и глава подразделения компании Toshiba по производству полупроводников Такеши Камебучи убеждены, что нехватку чипов мир будет наблюдать минимум до сентября 2022 года, а то и до середины 2023-го.

Наталья Лошакова и Илья Требор, специально для Delo.ua