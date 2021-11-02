Apple сократила производство iPad из-за дефицита чипов

В сентябре-октябре компания Apple выпустила на 50% меньше планшетов iPad, чем было запланировано, чтобы направить больше чипов на производство телефонов iPhone 13.

Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на анонимные источники, на выпуск iPhone 13 также направили детали, предназначенные для производства старых моделей телефонов Apple.

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В компании ожидают, что клиенты Apple из США, Европы и Китая, заказавшие новые модели iPad, получат устройства в первой половине декабря.

По информации Nikkei, Apple сосредоточилась на производстве iPhone 13, потому что прогнозирует более высокий спрос на телефоны, чем на планшеты. Пик продаж новых айфонов приходится на первые месяцы после их выпуска.

У iPad и iPhone есть несколько общих компонентов, что позволяет компании в определенных случаях перераспределить детали между разными устройствами.

Так уже было в 2020 году, когда Apple направила некоторые детали iPad на производство iPhone 12.

Ранее сообщалось, что американская консалтинговая компания AlixPartners вдвое ухудшила собственный прогноз по ситуации в автопроизводстве из-за дефицита полупроводников.

По прогнозам, дефицит полупроводников будет продолжаться до 2022 года.