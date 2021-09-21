Дефицит полупроводников удастся преодолеть в 2022 году, — эксперты IDC

Рынок полупроводников по итогам 2021 года вырастет на 17,3% (по сравнению с 10,8% в 2020 году). К середине 2022-го в отрасли произойдет нормализация спроса и предложения, а в 2023 году возможно возникновение переизбытка выпускаемой продукции.

Об этом говорится в прогнозе исследовательской компании IDC, собирающей данные по рынкам информационных технологий в 110 странах мира.

Эксперты отмечают, что в некоторых секторах уже сейчас наблюдается положительная динамика. Однако производственные линии по-прежнему загружены и не обеспечивают достаточных мощностей для целого ряда техпроцессов. Например, автомобильных компонентов.

В компании прогнозируют общий рост выручки в таких категориях: чипы 5G — на 128%; мобильные телефоны — на 28,5%; игровые консоли — на 34%; ноутбуки — на 11,8%; бытовые устройства — на 20%; портативные устройства — на 21%; автомобильные чипы — на 22,8%; серверное оборудование — на 24,6%.

В IDC считают, что стоимость полупроводниковых пластин продолжит увеличиваться из-за альтернативных издержек и материальных затрат производителей. Отдельно отмечается рост цен на память DRAM и NAND. По другим компьютерным комплектующим исследователи оценок не предоставили. В целом IDC прогнозирует, что к 2025 году рынок полупроводников достигнет $600 млрд — среднегодовой темп роста 5,3% на период прогноза. Это выше, чем исторически сложившийся прирост на 3-4%.

Напомним, что второй год подряд рынок микроэлектроники страдает от нехватки комплектующих. Нехватка полупроводников за последнее время отразилась заметнее всего на автомобильной индустрии и производстве компьютерных комплектующих.