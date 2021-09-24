Транспорт 30 минут назад

Автомобилей выпустят меньше: компании теряют $210 млрд из-за нехватки микрочипов

За 2021 год автопроизводители выпустят на 7,7 млн автомобилей меньше, чем планировали изначально

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американская консалтинговая компания AlixPartners вдвое ухудшила собственный прогноз по ситуации в автопроизводстве из-за дефицита полупроводников. В январе в отрасли ожидали годовое недополучение $61 млрд, в мае — $110 млрд, теперь эксперты считают, что компании могут потерять $210 млрд. Об этом говорится в прогнозе AlixPartners, передает "Европейская правда"

Последствия нехватки чипов уже видны. General Motors в сентябре приостановила работу 15-ти заводов в Северной Америке. Toyota выпускает на 40% меньше новых авто и остановила производство в Японии. Honda — на 60% меньше авто.

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Ford за второй квартал вдвое сократил производство и ждет $2,5 млрд потерь. 

В целом в AlixPartners подсчитали, что за 2021 год автопроизводители выпустят на 7,7 млн автомобилей меньше, чем планировали изначально. 

Падение автопроизводства связывают с желанием техногигантов выпустить новинки и  недостачей микросхем. Она возникла потому, что продажи техники растут, а высокотехнологичные производства закрывались на карантин  во время локдауна. Более подробно о причинах и последствиях кризиса полупроводников читайте в материале Delo.ua

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Так, по данным Bloomberg, в конце 2020 года между заказом и получением партии микрочипов проходило 13 недель, в мае 2021 — 17, в сентябре 2021 — 21 неделя. По прогнозам, дефицит полупроводников будет продолжаться до 2022 года. Консалтинговая компания Forrester заявляет и о 2023 году. 

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