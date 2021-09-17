Транспорт 30 минут назад

Skoda приостановит в Чехии работу двух своих заводов

Работа предприятий будет приостановлена из-за нехватки чипов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Автомобильная компания Skoda, которая входит в группу VW Group, планирует приостановить в Чехии работу двух предприятий на одну неделю из-за дефицита чипов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", предприятия в Млада-Болеславе и Квасинах будут остановлены с 27 сентября по 3 октября.

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По информации агентства, это приведет к задержкам в доставке некоторых автомобилей покупателям.

"Недавние вспышки COVID-19 в Азии, например, в Малайзии, вынуждают производителей полупроводников снова закрывать заводы. Это привело к корректировке производства автомобилей в масштабах всей отрасли, а также повлияло на Skoda", — говорится в сообщении компании.

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При этом в Skoda ожидают, что в четвертом квартале выпуск полупроводников будет снова постепенно увеличиваться.

"В результате мы ожидаем, что общая ситуация с поставками улучшится к концу года", — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года несколько брендов, входящих в состав VW Group, были вынуждены приостановить поставки автомобилей из-за ошибки в программном коде.

Напомним, в сентябре 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка.

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