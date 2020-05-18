Транспорт 1 час назад

Skoda и Volkswagen приостановили поставки автомобилей дилерам, на очереди — Audi и Seat

В автомобилях, построенных на той же платформе, что и новый Volkswagen Golf, нашли программную ошибку

Skoda Octavia. Фото: Мотор Skoda Octavia. Фото: Мотор
Skoda Octavia. Фото: Мотор

Сразу несколько брендов, входящих в состав VW Group, были вынуждены приостановить поставки автомобилей из-за ошибки в программном коде, сообщает "Мотор" со ссылкой на Automobilwoche.

По информации издания, сначала прекратилась отгрузка новых Volkswagen Golf, позднее аналогичное решение приняли и в Skoda относительно Octavia.

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На очереди соплатформенные Audi A3 и Seat Leon, у которых может оказаться та же проблема,

Проблема возникла из-за ошибки в программном обеспечении, которая привела к сбою в работе электронного помощника eCall.

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При этом издание не уточняет, были ли выявлены случаи сбоя у Skoda Octavia, однако чешский автопроизводитель принял то же решение, что и Volkswagen в отношении Golf, и приостановил поставки новых автомобилей дилерам.

В Audi и Seat, в свою очередь, изучают возможное наличие проблемы у моделей A3 и Leon соответственно.

В случае, если у автомобилей этих брендов выявят ту же ошибку, их поставки также могут быть приостановлены.

Напомним, в середине апреля немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил, что уже скоро возобновит производство машин после паузы в связи с пандемией коронавируса.

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