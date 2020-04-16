Транспорт 5 минут назад

Автоконцерн Volkswagen объявил о возобновлении производства

Уже 20 апреля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3

Автоконцерн Volkswagen объявил о возобновлении производства Автоконцерн Volkswagen объявил о возобновлении производства
Завод Volkswagen в немецком городе Цвиккау. Фото: korrespondent.net

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил, что уже скоро возобновит производство машин после паузы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает DW.

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В частности, уже 20 апреля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3.

Указано, что это будет первая попытка концерна по выпуску электрокаров. Их производство на этом заводе планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года выпустить 22 единиц.

Предполагается, что немного позже, 27 апреля, откроются заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере.

Как ожидается, за пределами Германии первым возобновит работу завод в Словакии — 20 апреля автопроизводство стартует в Братиславе. Позже, 27 апреля, возобновятся работы на заводах в России, Португалии, Испании и США.

Отмечается, что уже в течение мая производство будет возобновляться в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса европейские автопроизводители приостанавливают свое производство. Это — французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel,

В этом списке также оказались такие компании как: Fiat Chrysler, Renault SA, испанская SEAT, итальянская VW, на заводах которой производятся Lamborghini и Bugatti.

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