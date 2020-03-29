Транспорт 1 час назад

Volkswagen теряет по 2 млрд евро еженедельно — СМИ

В концерне VW работает 671 тысяча человек на 124 предприятиях, 72 из которых находятся в Европе, а 28 — в Германии

Volkswagen теряет по 2 млрд евро еженедельно — СМИ Volkswagen теряет по 2 млрд евро еженедельно — СМИ
Фото: Oligarh.media

Немецкий концерн Volkswagen каждую неделю теряет около 2 млрд евро из-за последствий глобального распространения коронавируса нового типа, сообщает "Мотор".

По информации издания, об этом заявил глава концерна Герберт Дисс в эфире немецкого телеканала ZDF.

Как сообщает издание Automotive News Europe, с учетом резкого падения объема производства, который невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников, концерн, скорее всего, будет вынужден сокращать рабочие места.

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Дисс при этом ссылается на аналогичный успешный опыт Китая, однако из-за особенностей законодательства его едва возможно применить в Европе, не нарушив при этом права и свободы граждан.

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На сегодняшний день в КНР спрос на новые автомобили возобновился лишь наполовину по сравнению с прежним уровнем. В концерне VW работает 671 тысяча человек на 124 предприятиях, 72 из которых находятся в Европе, а 28 — в Германии.

Напомним, Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса.

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