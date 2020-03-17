Транспорт 50 минут назад

Volkswagen и Airbus закрывают свои заводы из-за коронавируса

Руководство компаний пришло к выводу, что рабочие на заводах не могут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить заражение

Volkswagen и Airbus закрывают свои заводы из-за коронавируса Volkswagen и Airbus закрывают свои заводы из-за коронавируса
Фото: Pixabay

Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса.

Так, в течение этой недели Volkswagen приостановит производство на заводах в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, а также готовится закрыть остальные заводы в Европе.

Влиятельный совет работников VW Group пришел к выводу, что рабочие на заводах не могут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовал приостановить производство.

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А вот французская Airbus объявила, что закрывает все свои заводы в Испании и Франции только на четыре дня. Столько времени понадобится компании, чтобы подготовить производственные помещения к санитарным нормам в условиях эпидемии коронавируса. Кроме того, производитель по возможности позволит работать из дому всем тем, кого затронули закрытия школ и детских садов в этих странах.

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Ранее стало известно, что итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Ведомости ,
КоммерсантЪ

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