Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса

Итальянский автоконцерн Ferrari на 2 недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Ferrari закрыл свои заводы в Маранелло и Модене до 27 марта.

При этом компания обещает выплачивать 4 тысячам сотрудникам в Италии заработную плату на время ограничения работы.

Ранее Lamborghini и Volkswagen закрыли свои заводы до 25 марта.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 15 марта, число заразившихся китайским коронавирусом во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 152 тысячи человек, из них умерли — 5 801.