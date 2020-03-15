Происшествия 1 час назад

Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса

Автопроизводитель закрыл свои заводы в Маранелло и Модене до 27 марта

Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса
Завод Ferrari в Маранелло. Фото: ucraina-italia-rus.blogspot.com

Итальянский автоконцерн Ferrari на 2 недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Ferrari закрыл свои заводы в Маранелло и Модене до 27 марта.

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При этом компания обещает выплачивать 4 тысячам сотрудникам в Италии заработную плату на время ограничения работы.

Ранее Lamborghini и Volkswagen закрыли свои заводы до 25 марта.

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Напомним, по состоянию на воскресенье, 15 марта, число заразившихся китайским коронавирусом во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 152 тысячи человек, из них умерли — 5 801.

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