Концерн Ferrari временно останавливает производство авто из-за коронавируса

Итальянский автоконцерн Ferrari на 2 недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.
Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, Ferrari закрыл свои заводы в Маранелло и Модене до 27 марта.
При этом компания обещает выплачивать 4 тысячам сотрудникам в Италии заработную плату на время ограничения работы.
Ранее Lamborghini и Volkswagen закрыли свои заводы до 25 марта.
Читайте также:Tesla выпустила первый миллион электромобилей (ФОТО)
Напомним, по состоянию на воскресенье, 15 марта, число заразившихся китайским коронавирусом во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 152 тысячи человек, из них умерли — 5 801.