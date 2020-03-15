Число жертв коронавируса в мире превысило 5800 человек

По состоянию на воскресенье, 15 марта, число заразившихся китайским коронавирусом во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 152 тысячи человек.

Только в Китае зарегистрировано 80 844 подтвержденных случаев заболевания, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлено 61 518 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 9 751 новых случаев.

Как отмечается, всего носители инфекции обнаружены в 135 странах и территориях (плюс 13 за сутки).

"За пределами КНР от коронавируса скончались 2 199 человек (плюс 424 за сутки). Всего в мире умерли уже 5 801 человек (данные SCMP)", — говорится в сообщении.

Тем временем президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, как сообщили в Белом доме, он оказался отрицательным.

В свою очередь, жителям Испании в связи с распространением инфекции запретили выходить из дома без необходимости. Исключения сделали для тех, кто идет на работу, за продуктами или лекарствами. В стране на время закроют бары, отели и учебные заведения.

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Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.