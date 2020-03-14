Минздрав будет слать СМС украинцам с информацией о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом при помощи СМС-сообщений.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", — объяснил министр здравоохранения Украины Илья Емец на заседании правительства.

Указано, что техническое исполнение этого решения премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.