Общество 30 минут назад

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

71-летняя женщина недавно вернулась из Польши

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Фото: 5 канал

В Житомирской области скончалась женщина, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сегодня, 13 марта, в ходе брифинга по результатам заседания СНБО заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши, умерла в городе Радомышль.

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Перед этим о первом летальном случае в Украине на свей странице в Facebook сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца  Ольга Голубовская.

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"К сожалению, первый умерший от COVID19...( Житомирская область...", — написала она.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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