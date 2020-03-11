ВОЗ объявила в мире пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на ее странице в Twitter.

В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа и составляет около 3,4%.

Среди других отличий COVID-19 от гриппа в ВОЗ назвали более тяжелые осложнения, так как у людей еще не успел выработаться иммунитет к коронавирусу.

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Ранее правительство Венгрии объявило в стране режим чрезвычайного положения. Он предполагает несколько строгих ограничительных мер, которые вызваны угрозой распространения нового коронавируса.

Среди принятых неотложных мер:

запрет на въезд из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана;

закрытие университетов;

запрет мероприятий в помещениях с более чем 100 участниками и на открытом воздухе с более чем 500 участниками.

В Польше также пошли на радикальные меры из-за распространения смертельного коронавируса. В стране с 12 марта 2020 года закрывают все учебные заведения на срок 14 дней.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в стране отменяют все массовые мероприятия, а также закрывают музеи и кинотеатры.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств, мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращение распространения коронавируса", — сказал Моравецкий.

При этом премьер подчеркнул, что его команда рассматривает и другие шаги в этом направлении, о которых объявят в ближайшие дни.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.