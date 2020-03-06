Общество 1 час назад

Из-за угрозы коронавируса в Украине начали отменять массовые мероприятия

Из-за вспышки болезни под удар попал экономический форум, состязания на автомобилях и школьные утренники

Из-за угрозы коронавируса в Украине начали отменять массовые мероприятия Из-за угрозы коронавируса в Украине начали отменять массовые мероприятия
Фото: Free To Use Sounds / Unsplash

Из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19 все меньше людей хотят рисковать и собираться большими группами в одном месте. В связи с этим организаторы многих мероприятий заявили о их отмене или же переносе.

Лондонская книжная ярмарка, конференция разработчиков Google, совместные военные учения США и Израиля, показы Gucci и Prada, концерты Green Day и Аврил Лавин — это только верхушка списка отмененных событий.

Число зараженных или подозрений на болезнь растет не только по всему миру, но и в Украине, а потому и в нашей стране начали принимать меры предосторожности и отменять культурные и спортивные мероприятия.

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В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

Из-за коронавируса на другие даты перенесли второй этап чемпионата Украины по ралли "Фортеця", которые должны были состояться 8-10 мая в Каменце-Подольском. Как сообщают организаторы, такое решение было принято на заседании оргкомитета ралли под руководством городского головы. Новые даты назначат позднее, исходя из ситуации.

А вот полумарафон Kyiv Half Marathon, который запланирован в Киеве 4-5 апреля, все же проведут, но со специальными условиями: к соревнованиям не допустят иностранцев, время пребывания участников в стартовых коридорах ограничат до 15 минут, а медали на финише будут вручать в руки, а не надевать на шею.

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Под удар из-за эпидемии попал и первый концерт группы Sons Of Apollo в Киеве — он должен был пройти 5 марта 2020 года, но за день до события музыканты сообщили о решении отложить концерт, чтобы "не подвергать опасности группу, команду и поклонников". Когда пройдет концерт, сообщат позднее — уже купленные билеты будут действительными и на новую дату.

В то же время организаторы многих украинских музыкальных фестивалей пока не подтверждают отмены своих событий. Об этом рассказали опрошенные журналистом Егором Шумихиным представители Atlas Weekend, UPark Festival, "Захід", Respublica FEST, Brave! Factory Festival, "Файне Місто", Бezviz Festival, MRPL City Festival, Рок Булава Open Air Festival и Underhill European Music Festival.

Вспышка болезни заставила отменить международный экономический форум Dnipro Economic Forum (DEF"2020), который должен был состояться в Днепре 19 и 20 марта 2020 года — в нем ожидалось участие аж 700 бизнесменов, госдеятелей и экономических экспертов с 20 стран мира.

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