Из-за коронавируса работодателей в Москве обязали измерять температуру сотрудникам

Все граждане РФ, посещавшие страны и территории, где был зафиксирован коронавирус, должны сообщать о своем возвращении в Россию, а прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании необходима самоизоляция на дому до 14 дней. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на указ мэра Москвы.

Кроме того, всех работодателей в Москве обязали измерять температуру сотрудникам "с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой".

"Русская служба Би-би-си" сообщила о существовании плана действий мэрии Москвы по борьбе с коронавирусом. В нем упоминалась возможность введения городского карантина: закрытия всех школ, музеев, театров и кинотеатров, ежедневной дезинфекции вагонов метро и другого общественного транспорта и перевода госслужащих на удаленную работу. По информации ВОЗ, в РФ по состоянию на 4 марта трое заболевших.

Жесткие меры, призванные препятствовать распространению коронавируса, приняты во многих странах мира. Так, любой израильтянин, возвращающийся в страну из Франции, Германии, Швейцарии, Испании или Австрии, должен будет пройти 14-дневный карантин. Количество граждан, которые находятся в изоляции (в том числе самоизоляции) достигло до 100 тысяч человек.



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Власти Кувейта будут требовать от пассажиров из 10 стран, включая Турцию, Ливан, Грузию, Египет и Индию, предъявить сертификаты, выданные посольством Кувейта в своей стране, в которых говорится, что они не являются носителями коронавируса. Те, кто не предоставят сертификат, не будут допущены в страну.

Какие крупные ярмарки и фестивали отменили

Массово отменяются ярмарки и фестивали. В Сан-Франциско перенесли игровую конференцию GDC, которая должна была стартовать 16 марта. Когда от участия отказались Sony, Electronic Arts, Kojima Productions, Amazon и Epic, проводить ее стало бессмысленно. Facebook отменил запланированный на май ивент F8 Developers Conference, сообщает TK Media.

В Барселоне в конце февраля не состоялся глобальный форум Mobile World Congress. На подобных мероприятиях представители компаний не просто анонсируют выход новинок, но и, что немаловажно, контактируют друг с другом и с потенциальными инвесторами.

Отменили одну из самых масштабных книжных ярмарок - Лондонскую, запланированную на 10-12 марта.



Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) заявили, что будут использовать "виртуальный формат" для своих весенних встреч, запланированных на 17-19 апреля в Вашингтоне, сообщает CNBC. Обычно их посещают около 10 тысяч чиновников, бизнесменов и представителей общества со всего мира.

Список событий, которые отменили или перенесли из-за эпидемии, опубликовала Meduza, отметив, что, вероятно, он будет пополняться — так как число случаев заражения по всему миру растет.

Отменены

Лондонская книжная ярмарка



Конференция разработчиков Google I/O в Калифорнии



Рынок телепроектов MIPTV в Каннах



Рынок документальных проектов MIPDOC в Каннах



Женевский автосалон



Ювелирно-часовая выставка Watches & Wonders в Женеве



Выставка мобильных технологий MWC в Барселоне



Ярмарка Art Basel Hong Kong



Тестовый турнир по регби-7 Олимпиады в Токио



Стадионный концерт BTS в Сеуле



Первый этап MotoGP в Катаре



Показы: Gucci в Сан-Франциско, Prada в Токио, Ralph Lauren в Нью-Йорке



Туры по Азии: Green Day, New Order, The National, певца Халида, хип-хоп-музыканта Stormzy, Аврил Лавин

Перенесены в онлайн

Шоу Giorgio Armani



Конференция Adobe Summit Microsoft



Конференция MVP Summit



Конференция Cloud Next



Конференция Nvidiaʼs GPU Technology Conference

Перенесены на другую дату

Конференция разработчиков GDC — на лето

на лето Миланская мебельная выставка — на июнь

на июнь Гастрономическая ярмарка Pitti Taste — на июль

на июль Ганноверская промышленная ярмарка — на июль

на июль Открытие Архитектурной биеннале в Венеции — на август

на август Фестиваль сериалов Canneseries — на октябрь

Гастроли Дениса Мацуева в Азии — на ноябрь, в Европе — на май

на ноябрь, в Европе — на май Премьера фильма "Не время умирать" — на ноябрь

на ноябрь Концерт Мэрайи Кэри на Гавайях — на ноябрь

на ноябрь Оба полуфинала Кубка Италии по футболу — на неопределенный срок

на неопределенный срок Фестиваль электронной музыки Ultra Music Festival в Майами — на неопределенный срок

на неопределенный срок Кей-поп-фестиваль The Korea Times Music Festival в Лос-Анджелесе — на неопределенный срок

на неопределенный срок Этап чемпионата мира по автогонкам Гран-при Китая — на неопределенный срок

на неопределенный срок Церемония посвящения новых монахов Далай-Ламой — на неопределенный срок

В странах с наиболее масштабным распространением коронавируса ситуация такая:

В Китае заболевших коронавирусом 142 823 человека, смертей - 2984, по информации ВОЗ.

Число случаев болезни в Южной Корее выросло до 5600 человек, смертей - 32. В стране выделят на борьбу с коронавирусом 30 триллионов вон ($25 млрд).

Количество больных в Иране выросло до 2336 человек, количество смертей — до 77.

Количество заболевших коронавирусом в Италии достигло 3858 человек, 148 пациентов скончались, из них 98 смертей в Ломбардии. Стана готовит новые меры, чтобы попытаться сдержать вирус, включая закрытие всех школ, университетов, кинотеатров, театров и отмену общественных мероприятий.

Число случаев в Германии достигло 329, в Испании — 202.

В США заболевших 108 человек. FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях) готовится к возможному объявлению чрезвычайной ситуации в стране.

Facebook временно закрыл свой офис в Вашингтоне после обнаружения коронавируса у одного из сотрудников компании. А губернатор штата Небраска Джон Риккетс, ввиду эпидемии коронавируса, решил здороваться с коллегами с помощью локтей.

В Украине официально зарегистрировал один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Число подозрений на наличие коронавируса по состоянию на 4 марта достигло шести.