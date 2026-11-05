Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)

Группа компаний Autostrada, строящая метро на Виноградаре в Киеве, начала производство железобетонных тюбингов для тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что это важный этап подготовки к запуску туннелепроходческого комплекса.

Тюбинги – это высокопрочные железобетонные сегменты, из которых непосредственно при проходке монтируют оправу тоннеля. Соединенные между собой они образуют единую конструкцию, обеспечивающую прочность, устойчивость и долговечность тоннеля.

В Autostrada рассказали, что в сутки туннелепроходческий механизированный комплекс способен смонтировать 8-10 колец туннельной оправы. Это примерно 10-12 метров готового тоннеля или 56-70 железобетонных сегментов ежедневно. Еще до начала проходки левого перегонного тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая" компания формирует достаточный запас готовых сегментов.

Строительство метро на Виноградаре Autostrada реализует собственными силами. Для выполнения столь масштабных и технологически сложных проектов компания создала крупнейший в Украине метростроительный департамент, объединив ведущих специалистов отрасли.

Ранее Autostrada приступила к монтажу нового немецкого туннелепроходческого комплекса "Виктория" стоимостью свыше €15 млн для строительства метро на Виноградарь в Киеве. На площадку доставили уже более 70% оборудования.

Напомним, что компании Autostrada, которая строит метро на Виноградаре в Киеве и реализует ряд крупных инфраструктурных проектов, задолжали около 15 млрд грн за уже выполненные работы.

Метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо "Киевметростроя" стала группа Autostrada.

Сейчас работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируется в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.