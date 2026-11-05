UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)

Производство тюбингов для прокладки метро
Производство тюбингов для прокладки метро

Группа компаний Autostrada, строящая метро на Виноградаре в Киеве, начала производство железобетонных тюбингов для тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что это важный этап подготовки к запуску туннелепроходческого комплекса.

Тюбинги – это высокопрочные железобетонные сегменты, из которых непосредственно при проходке монтируют оправу тоннеля. Соединенные между собой они образуют единую конструкцию, обеспечивающую прочность, устойчивость и долговечность тоннеля.

В Autostrada рассказали, что в сутки туннелепроходческий механизированный комплекс способен смонтировать 8-10 колец туннельной оправы. Это примерно 10-12 метров готового тоннеля или 56-70 железобетонных сегментов ежедневно. Еще до начала проходки левого перегонного тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая" компания формирует достаточный запас готовых сегментов.

Фото 2 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)
Фото 3 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)
Фото 4 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)
Фото 5 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)
Фото 6 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)
Фото 7 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)
Фото 8 — Метро на Виноградарь в Киеве: Autostrada строит тюбинги для тоннелей (ФОТО)

Строительство метро на Виноградаре Autostrada реализует собственными силами. Для выполнения столь масштабных и технологически сложных проектов компания создала крупнейший в Украине метростроительный департамент, объединив ведущих специалистов отрасли.

Ранее Autostrada приступила к монтажу нового немецкого туннелепроходческого комплекса "Виктория" стоимостью свыше €15 млн для строительства метро на Виноградарь в Киеве. На площадку доставили уже более 70% оборудования.

Напомним, что компании Autostrada, которая строит метро на Виноградаре в Киеве и реализует ряд крупных инфраструктурных проектов, задолжали около 15 млрд грн за уже выполненные работы.

Метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо "Киевметростроя" стала группа Autostrada.

Сейчас   работы продолжаются круглосуточно,   в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь   составляет   3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Мэр Киева   Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируется в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности