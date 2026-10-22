Метро на Виноградарь: для прокладки нового тоннеля монтируют оборудование за €15 млн (ФОТО)

Компания Autostrada приступила к монтажу нового немецкого туннелепроходческого комплекса "Виктория" стоимостью свыше €15 млн для строительства метро на Виноградарь в Киеве. На площадку доставили уже более 70% оборудования.

Как пишет Dilo, об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.

"По завершении монтажа комплекс "Виктория" начнет механизированную проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая", – пояснил он.

Когда начнут проходку тоннеля

Оборудование для комплекса изготовила немецкая компания Herrenknecht. На площадке уже смонтировали пульт управления, редукторы, ленточный конвейер, технологические платформы, трансформаторы, электрические шкафы, насосы, приводные двигатели, систему охлаждения и гидравлический бак.

Компания Autostrada закупила новое оборудование/Фото: Autostrada

После завершения монтажа и проверок работы планируется вести круглосуточно. К ним должны привлечь более 100 специалистов, в том числе операторов комплекса, монтажников и маркшейдеров.

Сотрудники строительной компании прошли специализированное обучение/Фото: Autostrada

Работники также прошли специализированное обучение по эксплуатации оборудования. Отдельно проверили мультимашины, которые будут доставлять бетонные сегменты для обшивки тоннеля, материалы и оборудование.

На строительную площадку уже доставлено более 70% нового оборудования/Фото: Autostrada

Новый комплекс должен работать в условиях водонасыщенных грунтов Киева, где при проходке важно контролировать давление и стабильность грунтового массива.

Почему заменили щит "Галина"

По словам Шкиля, техническое обследование комплекса "Галина", который приобрела Autostrada у предыдущих владельцев, показало, что почти 99% оборудования непригодно к дальнейшему использованию. Проверку проводили специалисты Herrenknecht. Из-за отсутствия ключевых узлов, систем автоматики, электрооборудования и гидравлики восстановить комплекс ремонтом было невозможно.

Поэтому компания решила приобрести новый туннелепроходческий комплекс. Инвестиции в "Викторию" превысили €15 млн.

Название нового щита Шкиль избрал лично. "Новый туннелепроходческий щит назвал "Виктория" – в честь будущей Победы. Во всех ее смыслах и значениях", - отметил владелец Autostrada.

Ранее сообщалось, что компании Autostrada, которая строит метро на Виноградаре в Киеве и реализует ряд крупных инфраструктурных проектов, задолжали около 15 млрд грн за уже выполненные работы.