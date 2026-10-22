Метро на Виноградар: для прокладання нового тунелю монтують обладнання за €15 млн (ФОТО)

Компанія Autostrada розпочала монтаж нового німецького тунелепрохідницького комплексу "Вікторія" вартістю понад €15 млн для будівництва метро на Виноградар у Києві. На майданчик доставили вже понад 70% обладнання.

Як пише Dilo, про це повідомив власник компанії Максим Шкіль.

"Після завершення монтажу комплекс "Вікторія" розпочне механізовану проходку лівого перегінного тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька", – пояснив він.

Коли почнуть проходку тунелю

Обладнання для комплексу виготовила німецька компанія Herrenknecht. На майданчику вже змонтували пульт керування, редуктори, стрічковий конвеєр, технологічні платформи, трансформатор, електричні шафи, насоси, приводні двигуни, систему охолодження та гідравлічний бак.

Компанія Autostrada закупила нове обладнання / Фото: Autostrada

Після завершення монтажу й перевірок роботи планують вести цілодобово. До них мають залучити понад 100 фахівців, зокрема операторів комплексу, монтажників і маркшейдерів.

Працівники будівельної компанії пройшли спеціалізоване навчання / Фото: Autostrada

Працівники також пройшли спеціалізоване навчання з експлуатації обладнання. Окремо перевірили мультимашини, які доставлятимуть до щита бетонні сегменти для обшивки тунелю, матеріали та обладнання.

На будівельний майданчик уже доставлено понад 70% нового обладнання / Фото: Autostrada

Новий комплекс має працювати в умовах водонасичених ґрунтів Києва, де під час проходки важливо контролювати тиск і стабільність ґрунтового масиву.

Чому замінили щит "Галина"

За словами Шкіля, технічне обстеження комплексу "Галина", який Autostrada придбала у попередніх власників, показало, що майже 99% обладнання непридатне до подальшого використання. Перевірку проводили фахівці Herrenknecht. Через відсутність ключових вузлів, систем автоматики, електрообладнання та гідравліки відновити комплекс ремонтом було неможливо.

Тому компанія вирішила придбати новий тунелепрохідницький комплекс. Інвестиції в "Вікторію" перевищили €15 млн.

Назву нового щита Шкіль обрав особисто. "Новий тунелепрохідницький щит назвав "Вікторія" – на честь майбутньої Перемоги. У всіх її сенсах і значеннях", — зазначив власник Autostrada.

Раніше повідомлялося, що компанії Autostrada, яка будує метро на Виноградар у Києві та реалізує низку великих інфраструктурних проєктів, заборгували близько 15 млрд грн за вже виконані роботи.